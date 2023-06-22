Yargıtay Hrant Dink dosyasında karar verdi

Üst mahkeme, bazı sanıklar yönünden hükmü onarken, bazı sanıklar için hükmü bozdu. Yargıtay, cinayetin FETÖ/PDY organizasyonu içerisinde gerçekleştirildiğini, Jandarma ve Emniyet İstihbarat görevlileri yanında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevlilerinin de cinayetten haberdar olduklarını, amaçlarının ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğüne örgüt üyelerinin yerleştirilmesi olduğu belirtildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin çoğu kamu görevlilerinin yargılandığı 62 sanıklı davada Yargıtay incelemesini tamamladı. Yargıtay, bazı sanıklar yönünden hükmü bozarken, dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hakkındaki "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan verilen beraat kararlarını onadı.

Yargıtay, Jandarma ve Emniyet İstihbarat görevlileri yanında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevlilerinin de cinayetten haberdar olduklarını, cinayetin öncesinde ve sonrasında Yasin Hayal'in suç örgütünü takip ettiklerini, cinayetin önlenmesine yönelik herhangi bir faaliyette bulunmadıkları gibi koordineli şekilde cinayete giden sürece dair bir takım bilgi ve belgeleri gizledikleri ve yok ettiklerine dikkat çekti.

Örgüt üyelerinin, cinayette İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ihmalinin bulunduğunu ileri sürülerek gerçeği yansıtmayacak şekilde düzenlenen raporlarla İstihbarat Daire Başkanlığı yöneticileri olan Coşgun Çakar ve Ramazan Akyürek'in fikir birliği kapsamında İstanbul İl Emniyet İstihbarat Müdürlüğü görevinden almak istedikleri Ahmet İlhan Güler'in yerine sanık Ali Fuat Yılmazer'in atanmasını sağladıkları belirtildi.

Yargıtay kararında, dosya kapsamı itibariyle tespit edilen ve takiye yöntemi ile devlet içine sızan örgüt mensubu Trabzon İl Emniyet ile Trabzon ve İstanbul İl Jandarma İstihbarat görevlileri tarafından iş bölümü çerçevesinde gerçekleşen bu örgütsel organizasyonun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün terör eylemi olduğu konusunda kuşku bulunmadığı ve cinayet eylemine dair yapılan tespitlerin de tesadüfle açıklanmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Ayrıca, kamu görevlileri olan sanıkların Yasin Hayal'in kurmuş olduğu suç örgütünün, Fırat (Hrant) Dink'in öldürülmesi konusundaki suç işleme kararını örgütsel organizasyon ve iş bölümü çerçevesinde güçlendirdikleri ve cinayetin gerçekleşmesine giden süreci tasarlama suretiyle yönlendirerek neticenin gerçekleşmesini sağladıkları belirtildi.

Dink'in öldürülmesi olayında şartsız ve koşulsuz şekilde öldürme kararı alındığına dikkat çeken Yargıtay, öldürme kararı üzerinde ısrar ve sebatla düşünüldüğünü, öldürme kararı ile kararın icrası arasında makul bir süre geçtiğini, öldürme kararının kurulan plan doğrultusunda gerçekleştiğini kaydetti.

Yerel mahkeme, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'i "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, polisler Metin Balta ve Yakup Kurtaran ile gazeteci Ercan Gün'ü de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkum etmişti. Yargıtay, bu hükümleri onadı.