Yenge itiraf etti! FETÖ’cü Güven’in yengesinde de Bylock çıkmıştı

FETÖ firarisi olarak Almanya'da koruma altına alınan Cevheri Güven'in ağabeyinin eşi olan Nurcan Güven'in telefonuna FETÖ'nün haberleşme uygulaması olan Bylock'u yüklediği ortaya çıktı. 21 Kasım 2016 tarihinde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına yapılan bir ihbarda Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Sait Güven ve resmi nikâhlı eşi Nurcan Güven'in FETÖ'ye bağlı olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkin ihbar yapıldı.
CEVHERİ GÜVEN'İN YENGESİNDE BYLOCK TESPİT EDİLDİ
Yapılan ihbar üzerine emniyet güçleri tarafından Nurcan Güven'in KHK ile kapatılan Anayurt Eğitimciler Derneğine üyelik kaydının bulunduğu ve kullandığı hat üzerinde FETÖ'nün haberleşme program Bylock yüklü olduğu tespit edildi. 5 Temmuz 2021 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade veren Nurcan Güven söz konusu hattı 8 yıldır kendisinin kullandığını söyledi.
'TELEFONUMA BYLOCK'U CEVHERİ GÜVEN YÜKLEMİŞTİR'
Nurcan Güven ifadesinin devamında telefonundaki Bylock'un ilk tespit tarihi olan 29 Ağustos 2014 tarihinde eşinin kardeşi olan Cevheri Güven'in Ankara Gölbaşındaki evinde olduklarını ve yaklaşık 10 gün kaldıklarını belirtti. Güven ifadesinin devamında, "Cevheri Güven arada yanıma gelip 'yenge telefonunu alabilir miyim' diyerek telefonumu alıyordu ve ne işlem yaptığını bilmiyordum. Muhtemelen benim telefonumun internetini kullanıp Bylock isimli programa bağlandı. Ben Bylock yüklemedim bu konuda Cevheri Güven'den şüpheleniyorum" diye konuştu.
10 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Şüpheli ifadesinin devamında hakkında yapılan ihbarların aksine eşiyle katalog evliliği yapmadığını üniversitede tanışarak severek evlendiklerini söyledi. Eşiyle birlikte KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiklerini ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Nurcan Güven hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 10 yıla kadar hapsi istenen şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.