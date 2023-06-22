Yenge itiraf etti! FETÖ’cü Güven’in yengesinde de Bylock çıkmıştı

'TELEFONUMA BYLOCK'U CEVHERİ GÜVEN YÜKLEMİŞTİR'

Nurcan Güven ifadesinin devamında telefonundaki Bylock'un ilk tespit tarihi olan 29 Ağustos 2014 tarihinde eşinin kardeşi olan Cevheri Güven'in Ankara Gölbaşındaki evinde olduklarını ve yaklaşık 10 gün kaldıklarını belirtti. Güven ifadesinin devamında, "Cevheri Güven arada yanıma gelip 'yenge telefonunu alabilir miyim' diyerek telefonumu alıyordu ve ne işlem yaptığını bilmiyordum. Muhtemelen benim telefonumun internetini kullanıp Bylock isimli programa bağlandı. Ben Bylock yüklemedim bu konuda Cevheri Güven'den şüpheleniyorum" diye konuştu.