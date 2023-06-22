Yengeye Bylock

SABAH Özel istihbarat biriminin izini Almanya'da bulduğu firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in ağabeyinin eşi Nurcan Güven hakkında 6 yıl önce Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ihbarda bulunulmuştu. Hakkında soruşturma başlatılan Nurcan Güven'in geçen yıl verdiği ifadede "Telefonumdaki ByLock'un ilk tespit tarihi olan 29 Ağustos 2014'te Cevher, Ankara Gölbaşı'ndaki evimdeydi.Arada yanıma gelip 'Yenge telefonunu alabilir miyim?' diyerek telefonumu alıyordu ve ne işlem yaptığını bilmiyordum. Muhtemelen benim telefonumun internetini kullanıp ByLock isimli programa bağlandı. Ben ByLock yüklemedim. Bu konuda Cevheri Güven'den şüpheleniyorum" dediği ortaya çıktı. Eşiyle birlikte KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Nurcan Güven terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.