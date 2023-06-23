Köyden çıkan ÖSS birincisi bakan yardımcısı oldu

ResmiGazete'de yayımlanan kararnameyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Oruç Baba İnan (42) başarılarıyla dikkat çekiyor. 2000'de yapılan ÖSS sınavında ham puan ve sözelde Türkiye birincisi olan İnan'ın bakan yardımcısı olması, memleketi Konya'nın Yunak ilçesinin Çayırbaşı köyünde sevinçle karşılandı.Çiftçi ailenin 7 çocuğundan biri olan İnan, okul hayatına köyde başlayıp Akşehir ilçesinde devam etti. Kaldığı yurdun duvarına ayakkabı boyasıyla "Türkiye birincisi olacağım" yazan İnan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden dereceyle mezun oldu. İnan'ın annesi Elif İnan, SABAH'a konuştu: "Tek duam vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun. Kendisiyle de görüştüm. Başarılı olacağına inanıyorum."