FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni yakalandı

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Asiye Gülen'in Kaynak Holdinge bağlı şirketlerde çalışan FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydı olduğu, Asya Katılım Bankasına destek veren, fonlama yapan, KHK ile kapatılan sendika üyeliği ve örgütün tepe yöneticileri Barbaros Kocakurt ile Süleyman Uysal ile irtibat kaydı bulunduğu, Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık editörlerinden olduğu öğrenildi.