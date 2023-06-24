Son dakika: İstanbul’da yakalanmıştı! Mustafa Boydak tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; titiz bir çalışmayla FETÖ soruşturması kapsamında yedi yıl altı aylık hapis cezasının onandığı ifade edilen ve TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in ortaklarından Mustafa Boydak'ın yerini tespit etti.

FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'da şirketi adına açılmış hesabının bulunduğu ifade edilen ve "Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak" suçundan aranan Mustafa Boydak, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği Polisleri tarafından İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. 29 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Mustafa Boydak yasal işlemlerini ardından mahkemeye çıkarıldı ve ardından cezaevine yerleştirildi.