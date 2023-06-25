Bakan Tunç’tan AKPM’ye tepki

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun oylanarak kabul edilmesini şiddetle kınıyor ve reddediyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini hedef alan,i ve yakışıksız benzetmelerle saldıran bu zihniyetin, demokrasi adına kara bir leke olduğunu kaydeden Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti, Demokratik Hukuk Devletidir. 15 Temmuz darbe girişimi ile demokrasimizi, hukuk devletini, milli iradeyi hedef alan FETÖ terör örgütü mensuplarına yönelik bağımsız yargının soruşturma ve kovuşturmalarını ve yurtdışından iade taleplerini 'Türk hükümetinin yurt dışındaki gazetecilere ve muhaliflere yönelik baskıları' şeklinde sözde rapora konu edip, oylamaya sunmak büyük bir talihsizliktir. Özgürlük kılıfı altında öne sürülen bu hezeyanların kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. 15 Temmuzda milletimiz, darbecilere karşı verdiği mücadele ile dünyaya insan hakları ve demokrasi dersi vermiştir. Darbe girişiminde bulunanlar bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermişler, vermeye de devam etmektedirler. Yurtdışına kaçanlarla ilgili hukuki süreçler ve iade talepleri de devam etmektedir. Söz konusu milletvekilinin gerçeklerle bağdaşmayan sözde raporunu benimseyenler bu tavırları ile demokrasiden ve özgürlükten yana değil, demokrasi ve insan hakları düşmanı teröristlerden yana tavır koyarak bir garabete imza atmışlardır" dedi.

Bakan Tunç, "Sözde rapora karşı görüşlerini ifade ederek gerçekleri ortaya koyan Milletvekilimiz Zeynep Yıldız'a da teşekkür ediyor, görüşlerini ifade etmesinden rahatsız olan İngiliz Milletvekilini kınıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin tüm kurum ve kurallarıyla milletçe topyekun terörle sonuna kadar mücadele etmeye, demokrasiye, milletimizin hak ve hukukuna sahip çıkmaya devam edeceğiz" diyerek açıklamasını sonlandırdı.