İçimdeki şarapneller benim gurur nişanem

İstanbul Merter'de ayakkabı sektöründe çalışan 2 çocuk babası Seval Tavlan (56), 15 Temmuz hain darbe girişimini, iş çıkışı evine giderken girdiği çiğköftecideki televizyonda gördü. Telefonla arayan kızına 'Eve gidiyorum kızım merak etme' dese de, cadde üzerinde tankları görünce, diğer vatandaşlarla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gitti. Belediye önündeki darbeci askerler, "Milletin askeri, milletin parasıyla alınan kurşunları halkına mı sıkacak?" diyen bazı vatandaşları vurdu. Yaralılar hastaneye gönderilirken, Tavlan da ellerinde büyük Türk bayrağı ile belediye önüne gelen gruba katıldı. Askerler bayrağı tutan gruba da ateş edince, aralarında Tavlan'ın da bulunduğu bazı vatandaşlar vuruldu.Önce İstanbul'da tedavi gören, ardından da memleketi Konya'ya gelen Tavlan, defalarca ameliyat geçirdi. Bacağındaki şarapnel parçalarından 4'ü çıkartılırken, 2'si risk oluşturduğu gerekçesiyle çıkartılmadı. Bu parçaları bir gurur nişanesi olarak vücudunda taşıdığını belirten Seval Tavlan, duygularını SABAH'a anlattı. Tavlan, "Bizim elimizde ne taş ne sopa ne de başka bir şey vardı. Darbecilere, 'Türk bayrağına da mı ateş edeceksiniz?' dedim. Gözlerini kırpmadan ateş ettiler ve bacağımdan vuruldum. Ama Allah bu zulme sessiz kalmadı. İçimize bir cesaret verdi ve üzerlerine yürüdük ve darbe ümidini kırdık. Oraya gidip gazi olacağım alnıma yazılmış. Gazi olduğu için de gurur duyuyorum. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın. Kimi eşini, çocuklarını geride bırakıp şehit, kimi de gazi oldu. Milletimiz böyle dimdik durdukça bizi kimse yıkamaz. O gece ellerimizde Türk bayrakları ile yürürken darbe oluyor diye sevinen bazı insanları gördüm. Ama onların da hayalleri suya düştü. Son seçimlerde de çok ümitlendiler ama tüm bir kez daha kaybettiler" dedi.