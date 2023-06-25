İşçiye bayramı zehir etmeyin! Büyükşehir’de ikramiye isyanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının da bulunduğu Hisarönü'ndeki Egemenlik Evi önünde toplanan işçiler toplu sözleşmeden doğan maaş farkları ile ikramiyelerin bir an önce hesaplarına yatırılmasını istedi. Geçen bayram olduğu gibi bu bayramda da işçilerin ikinci defa mağdur edilmesinin kabul edilir bir yanı olmadığını belirten sendika: "Bizler 18 bin emekçinin örgütlü olduğu Disk/Genel-iş sendikası üyeleri olarak bu sorumsuz tavrı şiddetle kınıyoruz." dedi. Sendika yönetimi ikramiyelerin yatmaması halinde iş bırakma eylemlerinin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceğini duyurdu.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işçilere verdiği sözü tutmadı. Kurban Bayramı öncesi İZELMAN ve İZENERJİ'de çalışan 18 bin işçinin ikramiyeleri söz verilmiş olmasına rağmen hesaplara yatmadı. Bunun üzerine belediyede örgütlü DİSK7e bağlı Genel İş Sendikası iş bırakma kararı aldı.