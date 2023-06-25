Haberler Gündem Haberleri İşçiye bayramı zehir etmeyin! Büyükşehir’de ikramiye isyanı
Giriş Tarihi: 25.6.2023 09:53 Son Güncelleme: 25.6.2023 10:01

İşçiye bayramı zehir etmeyin! Büyükşehir’de ikramiye isyanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in iş bilmezliği belediyeyi borç batağına sürükledi. Büyükşehir Belediyesini bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu’ndan 3 milyar lira borçla devir alan Soyer geride kalan 4 yılda borç yükünü 5 katına çıkardı. Belediyesinin borcu 16 milyar liraya dayandı. Belediyeye iş yapan birçok yükleniciye hak edişlerini zamanında ödeyemeyen Soyer, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin toplu sözleşmeden doğan farkları ile ikramiyelerini de söz verdiği halde yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırmayınca büyükşehir belediyesinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9’nolu şubelere üye 18 bin işçi iş bıraktı.

ERTAN GÜRCANER
İşçiye bayramı zehir etmeyin! Büyükşehir’de ikramiye isyanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının da bulunduğu Hisarönü'ndeki Egemenlik Evi önünde toplanan işçiler toplu sözleşmeden doğan maaş farkları ile ikramiyelerin bir an önce hesaplarına yatırılmasını istedi. Geçen bayram olduğu gibi bu bayramda da işçilerin ikinci defa mağdur edilmesinin kabul edilir bir yanı olmadığını belirten sendika: "Bizler 18 bin emekçinin örgütlü olduğu Disk/Genel-iş sendikası üyeleri olarak bu sorumsuz tavrı şiddetle kınıyoruz." dedi. Sendika yönetimi ikramiyelerin yatmaması halinde iş bırakma eylemlerinin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceğini duyurdu.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işçilere verdiği sözü tutmadı. Kurban Bayramı öncesi İZELMAN ve İZENERJİ'de çalışan 18 bin işçinin ikramiyeleri söz verilmiş olmasına rağmen hesaplara yatmadı. Bunun üzerine belediyede örgütlü DİSK7e bağlı Genel İş Sendikası iş bırakma kararı aldı.

EGEMENLİK EVİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Sendikanın çağrısı üzerine dün saat 15.30'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının bulunduğu Kemeraltındaki Egemenlik Evi önünde toplanan işçiler Soyer'e; 'Sözünü tut' çağrısı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye yönetimine süre veren sendika, ikramiyelerin yatmaması halinde iş bırakma eylemlerinin artarak devam edeceği konusunda büyükşehir belediyesini ve Tunç Soyer'i uyardı.

KABUL EDİLEBİLİR BİR TARAFI YOK

Egemenlik evi önünde toplanan işçilere açıklama yapan sendika yönetimi büyükşehir belediyesi yönetiminden işçilere verdikleri sözleri yerine getirmelerini istedi. Büyükşehir belediyesi ile sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre 2 ayda bir ödenmesi gereken ikramiye alacaklarının ve ayın 20 sinde ödenmesi gereken avansların ödenmediğine dikkat çeken sendika:

"Toplu sözleşmeden doğan alacakların zamanında ödenmemesi konusunda uzun süredir mağduriyetler yaşıyoruz. Biz emekçiler bu ödenmesi gereken sosyal haklarla ay sonunu ancak getirebiliyoruz. Bir önceki bayramda da yatması gereken ikramiyeler bayram sonrasına sarkıtıldığı için üyelerimiz Ramazan Bayramı'na parasız girmişlerdir. Bu bayram öncesi 6 Haziran'da işverenle yapmış olduğumuz görüşmede işveren benzer sıkıntıların bu bayramda yaşanmayacağını belirtip İZELMAN ve İZENERJİ emekçilerinin ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplarda olacağını tarafımıza bildirmişlerdir. 6 Haziran'dan sonra defalarca yapmış olduğumuz görüşmelerde de tarafımıza herhangi bir sıkıntının olmadığı ifade edilmiş olmasına rağmen 23 Haziran Cuma günü, ödeme yapılmayacağı, pazartesi günü de paranın hesaplara yatıp yatmayacağının belli olmadığı ifade edilmiştir. Bayram öncesi işçilerin ikinci defa mağdur edilmesinin kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bizler 18 bin emekçinin örgütlü olduğu Disk/Genel-iş sendikası üyeleri olarak bu sorumsuz tavrı şiddetle kınıyoruz. İkramiyelerin hesaplara yatırılmaması halinde bu düzensizliğe, bu sorumsuz tavra karşı tutumumuz önümüzdeki günlerde devam edecektir." dedi.

EMEKÇİYE VERİLEN SÖZLER TUTULSUN

Öte yandan SABAH'ı arayan çok sayıda büyükşehir çalışanı geçtiğimiz bayramda olduğu gibi bu bayramda da ikinci bir mağduriyet yaşamak istemediklerini belirtti. Bayram öncesi alış veriş için ikramiyeleri beklediklerini belirten işçiler emekçiye verilen sözlerin yerine getirilmesini talep etti.

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İşçiye bayramı zehir etmeyin! Büyükşehir’de ikramiye isyanı
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