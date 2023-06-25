MHP’li Özdemir’den Akşener’e 15 vekil tepkisi: Hezeyan ve tezatlıktır

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından İP Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. MHP'li İsmail Özdemir'in açıklaması şu şekilde; "İP başkanının Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve adeta demokrasimizi katlederek, soysuzlaştırmaya yeltenen 15'liler olayı ile ilgili "en büyük pişmanlığım" ifadesini kullanması kendisi adına bir başka hezeyan ve tezatlıktır. MHP'den çaldığı 15 milletvekili ile ilgili hiçbir utanma emaresi göstermeyen birinin şimdi kalkıp pişmanlıktan dem vurması, asıl utanılması gereken bir durum değil midir?"