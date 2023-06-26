Başkan Erdoğan’dan Tendürek Üs Bölgesi’ndeki askerlere bayram tebriği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı, hendek ve diğer çalışmaları inceledi. Bakan Yerlikaya, Van'daki ziyaretlerinin ardından beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile helikopterle Özalp, Çaldıran ilçelerinde inşa edilen sınır güvenlik duvarı, hendek ve güvenlik yolunda incelemelerde bulundu.
BAKAN YERLİKAYA'DA 3 BİN 305 RAKIMLI TENDÜREK ÜS BÖLGESİ'NE ZİYARET
Çalışmalar hakkında Balcı'dan bilgi alan Yerlikaya, daha sonra Kurudere Üs Bölgesi'ne geçti. Burada askerlerle yemek yiyen Yerlikaya, ardından 3 bin 305 rakımlı Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ni ziyaret etti, silah sistemleri ve üsteki güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.
"BU FEDAKâRLIKLARINIZ, TARİHİMİZİN ALTIN SAYFALARI ARASINDA YER ALACAKTIR"
Bakan Yerlikaya Tendürek Üs Bölgesi'ne yaptığı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum. Milletimiz, bu fedakârlıklar sayesinde evinde, işinde, köyünde, şehrinde, memleketimizin her köşesinde huzur içinde… Bu fedakârlıklarınız, tarihimizin altın sayfaları arasında yer alacaktır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.
"TERÖRLE MÜCADELEDE BİZLERİ ÇOK DAHA BAŞARILI KILACAK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'nde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telefonu aracılığı ile bölgede görev yapan askerlerin bayramını tebrik etti.
Başkan Erdoğan, "Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kurban Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Burada böyle bir üssün kurulmuş olması inanıyorum ki terörle mücadelede bizleri çok daha başarılı kılacaktır. İçişleri Bakanıma sizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum." dedi.
Bu akşam, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki ziyaretimizde telefonla kahramanlarımızın Kurban Bayramını tebrik etti🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 26, 2023
Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit… pic.twitter.com/IL6qbbD9Mf