Başkan Erdoğan’dan Tendürek Üs Bölgesi’ndeki askerlere bayram tebriği

"TERÖRLE MÜCADELEDE BİZLERİ ÇOK DAHA BAŞARILI KILACAK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'nde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telefonu aracılığı ile bölgede görev yapan askerlerin bayramını tebrik etti.

Başkan Erdoğan, "Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kurban Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Burada böyle bir üssün kurulmuş olması inanıyorum ki terörle mücadelede bizleri çok daha başarılı kılacaktır. İçişleri Bakanıma sizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum." dedi.