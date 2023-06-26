Dışişleri Bakanı Fidan Karadağ’da düzenlenen Kurban Bayramı resepsiyonuna katıldı

Fejzic, her zaman adaletli olunması gerektiğini ifade ederek, "Adaletten Kur'an-ı Kerim de bahseder. Adaletin toplumda önemli bir yeri vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic, Fidan'a, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı döneminde restorasyonu yapılan Karadağ'daki Mehmet Fatih Medresesi'nin fotoğrafını hediye etti.