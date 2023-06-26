Emek hırsızlığı ile milletvekili oldunuz

CHP listelerinden milletvekili seçilen Gelecek Partili isimler hala gündemdeki yerini korurken, İstanbul Sultanbeyli Belediye Meclisi'nde yaşananlar konuyu bir kez daha gözler önüne serdi. Sultanbeyli'de CHP'li Meclis Üyesi Adem Seyitoğlu, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'i Sert Sözlerle eleştirdi.Seyitoğlu, Karanlıkdere ıslah çalışması meselesinin çözümü için yaptıkları çalışmaları Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in kamuoyuna kendisinin çözdüğü şeklinde lanse ettiği için Şahin'i sert sözlerle eleştirdi. Seyitoğlu, Şahin'in milletvekilliğini bedavadan emek hırsızlığı yaparak kazandığını iddia etti ve İSKİ Genel müdürüne ve Sultanbeyli şube müdürüne teşekkür etti. Şahin ise Karanlıkdere ıslah çalışmasını takip edeceklerini açıkladı.