Türkiye’nin bize yaptığı iyiliği asla unutmayacağım

BursaUludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu'nun bu yılki mezuniyet töreninde bir ilk yaşandı. Okulun bu yılki birinci, Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Gıda Teknolojileri Bölümünden 4.00 üzerinden 3.95 not ortalaması mezun olan Suriyeli öğrenci Nour Alfrıekhe oldu. 80 öğrencinin kep atarak mezuniyet sevinci yaşadığı törende, okul birincisi olarak konuşan evli ve bir çocuk annesi Alfrıekhe, iç savaşın ilk yıllarında üniversite hayali kurarken 2011'de evlerinin bombalandığını, gözyaşlarıyla anlattı. Önce Lübnan'a, 2015'te de öğrenci olarak Türkiye'ye geldiğini belirten Nour Alfrıekke, "2011'de lise son sınıftaydım ve üniversiteye hazırlanıyordum. Çok büyük hayallerim vardı.Ta ki çocukluğumun en güzel anılarını geçirdiğim evimi kaybedene kadar. Evimin gözlerimin önünde yıkıldığını görmek çok acı vericiydi. İçindeki diplomalarım, onur belgelerim, çocukluk fotoğraflarım ve anılar toprakla bir olmuştu. Malımızı, mülkümüzü kaybetmiştik, tek derdimiz canımızdı. Lübnan'da eğitimimi devam ettirebileceğim şartlar bulunmuyordu. İş imkanı da bulamadık. Türkiye bize kucak açtı, hayatımın yönü değişti. Savaşın korku ve yıkım getirdiği yerden umuda ve yeni bir başlangıca adım attım. Uludağ Üniversitesi'nde, o yıllarda tanıştığım nişanlım ile birlikte Türkçe akademik dil eğitimi aldık. Bu sırada evlendik. Sorumluluklarımız arttığı halde eşimle birlikte akademik eğitim kararı aldık. İki yıl yabancı öğrenci sınavına hazırlandım. Yılın ilk dönemi çok zorlayıcıydı ama hocalarımızın anlayışı sayesinde büyük bir başarıyla bitirdim. Savaşın karanlık gölgesinden çıkmamıza yardımcı olan Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Bize sadece güvenli bir sığınak sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda eğitim hakkımızı da korudular. Bu ülkenin bize verdiği şansı asla unutmayacağım" dedi.