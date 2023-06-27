İstanbul’un ilk ve tek hafız LGS şampiyonu

HAFIZLIK EĞİTİMİM SINAVDA BAŞARI SAĞLADI

SABAH'a konuşan Saliha İbrahimoğlu aldığı hafızlık eğitiminin sınava hazırlık sürecinde kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. Hafızlığın zihinde bir açılma sağladığını anlatan İbrahimoğlu ''LGS'ye hazırlanma sürecinde tüm arkadaşlarım gibi ben de elimden geldiği kadar çalıştım. Kitap okumayı oldum olası severdim ve bu süreçte de bu alışkanlığımın bana oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Hafızlık yapmamın hafızamı geliştirdiğini düşünüyorum. Hafızlık sabır ve istikrar gibi sınava hazırlanırken ihtiyacım olacak özellikleri kazanmamı sağladı. Bu tür sınavlarda, sınav anındaki psikolojinin ve odaklanmanın çok önemli olduğunu fark ettim. Sınava rahat bir şekilde girdim'' dedi. Sınava hazırlanırken hiç dershaneye gitmediğini ve özel ders almadığını da belirten İbrahimoğlu ''LGS'ye öğretmenlerimle hazırlandım. Sadece okuldaki Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) devam ettim'' diye konuştu.