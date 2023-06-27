Zamanaşımına 10 gün kala 20 yıllık sır cinayeti itiraf etti

5 Temmuz 2003'de Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Bayındır Mahallesi'ndeki Yediemin deposunda Selam Canpolat (31) göğüs ve sırt kısmından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada katil zanlısının ticari taksi ile ortadan kaybolduğunu belirlendi. O dönem ifadesine başvurulan taksi sürücüsü, 30-35 yaşlarında 1.70 santim boylarında esmer tenli siyah saçlı koyu giyimli mavi şapkalı bir kişinin taksiye binerek arka koltuğa oturduğunu, Güllük Caddesine gideceklerini söylemesi üzerine aracı sürmeye başladığını, zanlının 100.yıl istikametine seyir halindeyken Deniz Mahallesi 121.sokak yakınlarında araçtan indiğini söyledi.
DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST KALDILAR
Hayatını kaybeden Selam Canpolat'ın kardeşi Buhari Canpolat ise ifadesinde ağabeyinin kendisine "Vedat lakaplı Kazım Ç. beni vurduracakmış, ayaklarına sıktıracakmış, bana bu dünyada yaşamak harammış, sağda solda bunu herkese söylüyormuş, bu kişi beni öldürtecek" dediğini söyledi. Bunun üzerine yapılan araştırmalarda şüpheli olabileceği değerlendirilen Kazım Ç.'nin Selam Canpolat'ın eski sevgilisi olan Hülya Y. ile sevgili olduğu, cinayetten yaklaşık 15 gün önce ise Kazım Ç.'nin Yakup B. tarafından tabancayla yaralandığı sırada Selam Canpolat ve sevgilisi Hülya Y.'nin de olay yerinde bulunduğu öğrenildi. Kazım Ç.'nin Hülya Y. nedeniyle Selam Canpolat'ı öldürmüş olabileceği değerlendirilerek o dönem Kazım Ç., T.K. ve S.E. gözaltına alındı. Cinayeti Büro Amirliğinde yapılan sorgu sonrasında şüpheliler delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
ZAMAN AŞIMINA 10 GÜN KALA TESLİM OLDU
Cinayetle ilgili sır perdesi aralanamazken, soruşturmanın 20 yıl zaman aşımıyla kapanmasına 10 gün kala Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki polis noktasına gelen Mehmet Açıkkan (46) 2003 yılında Yediemin deposunda Selam Canpolat'ı öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla zanlı gözaltına alındı. İfadesi alınan katil zanlısı, olay tarihlerinde arkadaşı olan Kazım Çimenli'nin silahla yaralandığını duyduktan sonra yanına geçmiş olsun ziyaretine gittiğini, Çimenli'nin kendisine Selam Canpolat'ın sevgilisi Hülya ile görüştüğünü, "Selam'a sık" dediğini bunun üzerine Canpolat'ı yaralamak için ateş ettiğini ve olay yerinden taksi ile uzaklaştığını söyledi.
"UYUŞTURUCUDAN KURTULMAK İÇİN CİNAYETİ İTİRAF ETTİM"
Cinayetin ardından hayatının değiştiğini, psikolojisinin bozulduğunu birçok içkili restoranda koruma olarak görev yaptığını anlatan katil zanlısı Mehmet Açıkkan "Çıkmaz bir sokakta uyuşturucu satıcıları tarafından darp edildikten sonra hastaneye gittim. Hastane polisinin yanına giderek cinayeti işlediğimi itiraf ettim. Benim amacım uyuşturucuya alıştığım için cezaevine girip yaşantımın geri kalanın orada tamamlamaktı. Artık sokaklarda yaşıyorum, insanlığımdan utanır hale geldim. Bu nedenle işlemiş olduğum suçu ikrar ettim. Öldürme kastım yoktu" dedi.
VESİKALIK FOTOĞRAFI İLE TANIMIŞ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlının cinayetten bir gün önce Selam Canpolat'ın işyerine gidip keşif yaptığı, kendisine verilen vesikalık resimle Canpolat'ın öldürüldüğü belirtilerek "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Zaman aşımına 10 gün kala aydınlatılan cinayetle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.