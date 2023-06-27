Zamanaşımına 10 gün kala 20 yıllık sır cinayeti itiraf etti

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST KALDILAR

Hayatını kaybeden Selam Canpolat'ın kardeşi Buhari Canpolat ise ifadesinde ağabeyinin kendisine "Vedat lakaplı Kazım Ç. beni vurduracakmış, ayaklarına sıktıracakmış, bana bu dünyada yaşamak harammış, sağda solda bunu herkese söylüyormuş, bu kişi beni öldürtecek" dediğini söyledi. Bunun üzerine yapılan araştırmalarda şüpheli olabileceği değerlendirilen Kazım Ç.'nin Selam Canpolat'ın eski sevgilisi olan Hülya Y. ile sevgili olduğu, cinayetten yaklaşık 15 gün önce ise Kazım Ç.'nin Yakup B. tarafından tabancayla yaralandığı sırada Selam Canpolat ve sevgilisi Hülya Y.'nin de olay yerinde bulunduğu öğrenildi. Kazım Ç.'nin Hülya Y. nedeniyle Selam Canpolat'ı öldürmüş olabileceği değerlendirilerek o dönem Kazım Ç., T.K. ve S.E. gözaltına alındı. Cinayeti Büro Amirliğinde yapılan sorgu sonrasında şüpheliler delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.