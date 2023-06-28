Bugünümüzü şehit evlatlarımıza borçluyuz

15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen Gaziantepli helikopter teknisyeni polis Mehmet Demir'in mezarını ziyaret eden babası Ahmet Demir "15 Temmuz büyük bir darbe girişimiydi. Buna evlatlarımız canlarını feda ederek karşı çıktı. O darbeyi önledik. Bugün onlar sayesinde özgürüz. Allah onların şehadetlerini kabul eylesin. Vatanımız, milletimiz sağolsun. Devletimiz sağolsun. Devletimiz olmazsa biz de olmayız. Vatanımız olmazsa biz de olmayız. Vatan sağolsun'" diye konuştu.acılı annesi Fatma Demir "Oğlum yuvalamayı çok severdi. Biz de seviyorduk. Ama Mehmet yoksa yuvalama da yok. Oğlum yemedikten sonra biz de yemeyiz. Artık o olmadığı için bayramlarda bizim de boğazımızdan geçmiyor. Oğlumun ardından biz bu geleneğimizi bıraktık" dedi.FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu mermi parçasının çenesine saplanmasıyla gazi olan öğretmen Ömer Faruk Çatal "Aylarca pipetle beslenebildim, halen çenemi tam kullanamıyorum. Ama milletimiz o gece hainlere en güzel cevabı verdi. İmanımızla, cesaretimizle, milletçe karşılarına dikildik. Türk devletinin, milletinin yıkılamaz olduğunu gösterdik. O yüzden gaziliğin onurunu yaşıyorum. Gözleri dönmüş vatan hainleri bir daha böyle ahmakça, haince bir şeye teşebbüs etmezler, edemezler. Allah bizleri de onların şefaatlerine nail eylesin inşallah. Benim kardeşim Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal da geçen yıl Pençe- Kilit operasyonunda şehit düştü" dedi.SABAH