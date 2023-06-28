En yakınındaki isimden çekil çağrısı

Seçimsonuçları nedeniyle ortaya çıkan tablo CHP'yi karıştırdı. Kılıçdaroğlu'na neredeyse hemen her gün değişim çağrıları yapılırken, bu kez çağrı CHP liderinin çok yakınındaki bir isimden geldi. Yıllardır Kılıçdaroğlu'nun A takımında bulunan Bülent Tezcan, seçim sonuçlarının ardından diğer üyelerle birlikte istifasını sunarak yeni MYK'da yer almadı. Kararlı ve radikal bir dönüşüm için çağrı yapan Tezcan, seçim sürecinde beklentinin yüksek olduğunu, bu durumun kaybedince büyük travmaya yol açtığını belirtti.Tezcan, "13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil" dedi. Tezcan şunları söyledi: "Şimdi gelecekle ilgili şu çok somut ve herkes bunu söylüyor: Hiçbir şey olmamış gibi yürüyemeyiz. Ve bu süreçte önümüzdeki dönemde yeni yol haritası çizmek lazım. Şimdi bu yol haritası sadece taktiksel sorunları çözmeye mi odaklanacak. Yoksa parti stratejik olarak yeniden yapılanacak mı?" SABAH