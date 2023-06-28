Merdan Yanardağ tutuklandı

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözlerinin ardından 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan CHP yandaşı Tele 1 genel yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yanardağ'ın Tele 1'de 25 Haziran akşamı yapılan bir yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven açıklamaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.Başsavcılık, soruşturma kapsamında önceki gün Yanardağ hakkında gözaltı kararı vermişti. Geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında geçiren Yanardağ, dün sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına karar verildi. Katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor" ifadelerine yer vermişti.