Togg fabrikasını İmece uzaydan görüntüledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli imkanlarla geliştirilen İMECE uydusunun Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kacır "İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntü" ifadelerine yer verdiği paylaşımında ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ettiğini aktardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan da İMECE uydusunun teknik detaylarına ilişkin açıklama yapıldı.TÜBİTAK Uzay'da 15 Nisan'da düzenlenen törenle uzaya fırlatılan İMECE, Dünya'nın herhangi bir yerinden hiçbir kısıtlama olmaksızın metre altı yüksek çözünürlükte uydu görüntüsü çekebiliyor. İMECE, yörüngedeki testlerin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanan İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, savunma, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek. İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi.Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa sahip uydu, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyete sahip.