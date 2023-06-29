CHP’de işaret fişeği Tezcan’dan geldi

CHP'nin "değişim" tartışmalarına eski MYK üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da katıldı. Tezcan geçtiğimiz gün verdiği röportajda, "değişim önce liderlik değişimiyle başlar" diyerek kendisini MYK'dan alan Kılıçdaroğlu'na "partinin başından git" mesajı verdi. Yapılan bu açıklamanın perde arkasına SABAH ulaştı.Tezcan'ın bu açıklamayı yapmadan önce kendisi gibi MYK'dan alınan isimlerin aralarında bulunduğu Ali Öztunç. Veli Ağbaba, Selin Sayek Böke, Engin Altay, Oğuz Kaan Salıcı ile bir toplantı yaptığı ögrenildi. Yapılan toplantıda CHP'li isimlerin 1-2 gün arayla Ekrem İmamoglu'nu destekleyecek şekilde "değişim" yapılması yönünde açıklama yapma kararı aldıkları ögrenildi.