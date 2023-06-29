Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konseptiyle yurdun dört bir yanında terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Başarılı operasyonlara imza atan Jandarma Komandolar ile Jandarma Özel Harekât birimlerinin eğitimleri, FETÖ kumpasıyla terfisi engellenen Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu'na emanet edildi. 2022'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Korgeneral olduktan sonra Jandarma Genel Komutan yardımcılığına atanan Kurtoğlu, Jandarma Özel Harekât timlerinin eğitimlerinin aldığı Foça Jandarma ile Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı birimlerinden sorumlu olarak görev yapıyor.