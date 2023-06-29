Siyasi partiler bayramlaştı! Dikkat çeken diyaloglar

AK Parti'de CHP heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet karşıladı.

Bayramlaşmanın ardından konuşan Belgin Uygur, bayramın bütün insanlığa huzur, barış, hoşgörü getirmesini temenni etti.

Bu hoşgörünün zirve yapması gereken dönemlerde zaman zaman istenmeyen olumsuz olaylarla karşılaşıldığını belirten Uygur, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı İsveç'te menfur bir saldırı gerçekleşti. Hem cami önünde hem polis gözetiminde hem de İsveç makamlarının, yüksek yargısının onayıyla gerçekleşti bu hareket. Biz, en şiddetli şekilde lanetliyoruz, kınıyoruz. İsveç makamlarını bu noktada uluslararası hukuka uygun, din ve vicdan özgürlüğü anlamında kutsalımıza yapılan saldırıyı men etmeye uygun şekilde davranmaya davet ediyoruz. Biz milletçe bu noktadaki tepkimizi, lanetimizi en üst düzeyde belirttik ve bunla ilgili mücadelemiz meşru zeminler çerçevesinde, hukuka uygun bir şekilde her platformda devam edecek.

Son dönemlerde sistematik bir şekilde ardı ardına ülkemize yönelik bu tür eylemlerle karşı karşıyayız. Bütün kritik süreçlerde milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde en güçlü duruşu gösterdi. Biz, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını ardına kadar milletimizin desteğiyle ferasetiyle sağduyusuyla açtık. Bütün bunlara inat, güçlü duruşumuzla, demokrasiye, hukuka bağlılığımızla bundan sonraki süreçte de eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini göstermeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu manada bizi bu gittiğimiz yoldan bu şekildeki hiçbir menfur hadise alıkoyamayacak."

Uygur, gelecek süreçte Anayasa değişikliğinin en geniş mutabakatla gerçekleşeceğine inançlarının tam olduğunu da ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bayramın buruk bir şekilde idrak edildiğini hatırlatan Uygur, depremde zarar gören şehirleri ayağa kaldırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, bu kapsamda yapımı tamamlanan evlerin teslimatının gerçekleştirildiğini aktardı.

Uygur, depremin ilk anından itibaren kusuru, hatası, ihmali olanlarla ilgili yargının hızlı bir şekilde harekete geçtiğini vurgulayarak, bundan sonra da hukuk doğrultusunda sürecin şüpheye yer vermeyecek şekilde işleyeceğini bildirdi.