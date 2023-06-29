Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın bayram diplomasisi sürüyor! Peş peşe kritik temaslar
Giriş Tarihi: 29.6.2023 18:12 Son Güncelleme: 29.6.2023 18:21

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın bayram diplomasisi sürüyor! Peş peşe kritik temaslar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla dünya liderleri ile telefonda görüşerek bayram tebriklerini iletti. Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı görüşmede Kurban Bayramı'nın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Erdoğan ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile de telefonda görüştü.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın bayram diplomasisi sürüyor! Peş peşe kritik temaslar

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı'nın 2. gününde birçok lider ile telefonda görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ilk olarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.

IKBY BAŞKANI NEÇİRVAN BARZANİ

Başkan Erdoğan, daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu" denildi.

BOSNA HERSEK SDA PARTİSİ BAŞKANI BAKİR İZZETBEGOVİÇ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile de görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın bayram diplomasisi sürüyor! Peş peşe kritik temaslar
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