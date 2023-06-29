SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın bayram diplomasisi sürüyor! Peş peşe kritik temaslar

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.