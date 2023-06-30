Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den Kemal Kılıçdaroğlu’na genel başkanlık göndermesi: FETÖ sana sunarken sesin çıkmıyordu

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' kavgası gün geçtikçe alevleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, her fırsatta Genel Başkanlığa hazır olduğuna dair mesajlar verirken Kılıçdaroğlu cephesi ise belediye başkanlarının görevine devam etmesi gerektiğini savunuyor.
"BU DAVRANIŞ CHP'NİN GELENEĞİNDE YOK"
Son olarak İmamoğlu'nun adaylık çıkışları ile ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur." demişti.
"HER CHP'Lİ, CHP'YE GENEL BAŞKAN ADAYI OLABİLİR"
Genel Başkanlık için kurultayı işaret eden CHP lideri, "CHP kurultaylarında genel başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'na adeta meydana okuyan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye genel başkan adayı olabilir." şeklinde konuşmuştu.
"FETULLAH GÜLEN SANA SUNARKEN SESİN ÇIKMADI"
Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine partinin eski isimlerinden olan Mehmet Sevigen'den çok sert yanıt geldi. Eski Devlet Bakanı ve CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun "CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz." sözünü hatırlatarak "Fetullah Gülen sana sunarken ozaman hiç sesin çıkmıyordu" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN CHP GENEL BAŞKANLIĞINA SEÇİLMESİ
Takvimler 2010 yılını gösterdiğinde siyaseti dizayn etmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü, internette yayınladığı kaset montajıyla CHP'de depreme yol açmış, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 17 Mayıs'ta istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Devlete ve hükümete yönelik kara propaganda yürütülen firari Cevheri Güven, Deniz Baykal'a ilişkin kaset kumpası dosyasının başta gelen isimlerinden olmuştu. Baykal'dan boşalan koltuğa, parti içinde ismi parlatılan Kılıçdaroğlu getirilmişti. 22 Mayıs 2010 yılında yapılan kurultayda Kılıçdaroğlu, CHP'nin 7. Genel başkanı seçilmişti.