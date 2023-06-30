İBB’nin Sultan 2. Abdülhamid hazımsızlığı! Hamidiye suyun adını değiştirdiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu tepki çeken bir uygulamaya daha imza attı. 125 yıllık geçmişe sahip, kuruluşu Sultan 2. Abdülhamid'e dayanan ve adını Abdülhamid'den alan İBB iştiraki Hamidiye Su markasının ismi, yeni ambalajlarda ve şişelerde HMD olarak kullanmaya başlandı.

125 YILLIK SU MARKASININ ADINI DEĞİŞTİRDİ

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tepki çeken bir uygulamaya daha imza attı. 125 yıllık geçmişe sahip, kuruluşu Sultan 2. Abdülhamid'e dayanan ve adını Abdülhamid'den alan İBB iştiraki Hamidiye Su markasının ismi, yeni ambalajlarda ve şişelerde HMD olarak kullanmaya başlandı.

"ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, "İBB, Hamidiye Su'yu HMD yapmış. Neden? Hamidiye Su ile ilgili yapılması gereken pek çok şey bulunurken bu niteliksiz tasarımı anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ!

Skandala vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Bu ego ne yapmak istiyor, sultanlardan bu kadar mı rahatsız oluyor?" diye sordu.