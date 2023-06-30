Midyat’ta anlamlı buluşma

Mardin'in Midyat ilçesinde Müslüman, Süryani ve Ezidi din adamları ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Midyat Kaymakamlığı'nın düzenlendiği törene Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, İlçe Müftü Vekili Nurullah Nur, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, Ak Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, HÜDA PAR İlçe Başkanı İsa Altunkaynak, kurum amirleri, iş adamları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kaymakam Ahmet Solmaz, "Dinler ve diller şehri Midyat'ımızda bugün Müslümanlar'ın Kurban Bayramı'nı eda ediyoruz. İlçemizde yıl boyunca toplamda 6 bayram kutluyoruz. İki tanesi Süryani vatandaşlarımızın bayramı, iki tanesi Ezidi vatandaşlarımızın bayramı, iki tanesi de biz Müslümanların bayramı" dedi.