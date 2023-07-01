Bayramda diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Bayram tatilinin başladığı 24 Haziran'dan bu yana liderlerle telefonda görüşen Erdoğan, liderlerin bayramını kutlayıp bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulundu.Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'in Kurban Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, bayramın, Türk dünyası ve İslam âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.Erdoğan, telefonda görüştüğü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bayramını kutladı.Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de telefonda görüşerek bayramlarını kutladı.Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.