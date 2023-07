MHP’li Gökhan Çelik’ten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’a tepki: Halkını kandırmaktan vazgeç

Son 4.5 yıldır Çeşme'nin çok büyük bir imtihanla karşı karşıya olduğunu belirten Başkan Çelik, "Defalarca dile getirdiğimiz üzere Ilıca Mahallemizde muhtarlık yapacak kapasitesi olmayan Ekrem Oran'ın Çeşme Belediye Başkanlığı tam bir skandallar dönemi ve CHP adına büyük bir fiyaskodur. Çeşme Belediye Başkanı EGO Efendi' nin adının karıştığı skandallar ve Çeşme halkını kandıracağını zannederek yaptığı algılar iki elin parmaklarıyla sayılamayacak kadar çoktur. Geçtiğimiz günlerde utanmadan sıkılmadan belediyenin parasını dağıttığı medya kuruluşları üzerinden bayram müjdesi gibi toplu konut haberi yaptırmıştır. Kendisinin de CHP İlçe Başkanı olduğu 2019'da dönemin CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın projesidir bu bahsettiği toplu konut projesi. Hatta utanmadan sıkılmadan geçtiğimiz yıl Muhittin Dalgıç'ın görselleriyle Belediye Meclisinde kendi projesi gibi paylaşmış ve hatta şakşakçılarına kendisini ayakta alkışlatmıştır" ifadelerini kullandı.

"ÇEŞME HALKINI KANDIRACAĞINI ZANNEDİYOR"

Başkan Çelik, "Ancak projeyi yapmayı beceremeyince müteahhitlerin yanaşmadığını iddia ederek kaçmaya çalışmıştır. Şimdi de aklı sıra seçim öncesi Çeşme halkını kandıracağını zannediyor. Çeşme halkını kandırmaktan vazgeç Ekrem Oran. Her açıklamamda ve uyarımda Çeşme halkına daha fazla zarar vermeden kalan görev süreni tamamlaman için seni uyardım ama sen inat ve ısrarla Çeşme'ye zarar vermeye devam ediyorsun. Adının karıştığı şike davası yetmiyormuş gibi dünde Alaçatıspor' un açıklamasıyla ne yazık ki senin orantısız politikaların yüzünden Çeşme'nin iki takımının karşı karşıya gelmek durumunda kaldığını üzülerek öğrendik. Bir pis işin altında sen çıkma be mübarek, her şeye niye burnunu sokuyorsun. Esnafların seçimine burnunu soktun, şoförlerin seçimine burnunu soktun, Atatürkçü Düşünce Derneğini, Pir Sultan Abdal Derneğini karıştırdın bir rahat bırak artık Çeşme' yi dokuz ay sonra olmayacaksın daha fazla kin ve nefret tohumları ekme bu toprakların üzerine. Alaçatı da, Çeşme de senin egondan büyük unutma" dedi.