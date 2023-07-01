Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "35 milyona insana ulaştık"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, milletimizin bu yıl 745 bin 535 hisse kurbanını kendilerine emanet ettiğini belirterek, "Bunu yurt içinde ve yurt dışında şöyle kaba taslak düşündüğümüz zaman 35 milyon insana ulaştırıyoruz ve bu çok büyük bir iyilik hareketidir" dedi. Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de Türk Basın mensuplarıyla bayramlaştı. Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde gerçekleşen bayramlaşmada konuşan Prof. Dr. Erbaş, 2023 hac döneminde hacı sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldığını hatırlatarak, "Görevlilerimizle beraber bu yıl son 20-30 yılın zirvesini yaşadık. 92 bin 500 vatandaşımızla Arafat Vakfesi'ni yaptık. Geçen yıl sayımız 37 bin 770, ondan önceki yıllarda hep 80 binlerin altındaydı." dedi.

BAYRAM NEŞESİNİ HER YERE TAŞIMALIYIZ

Prof. Dr. Ali Erbaş, bayramların Rabbimizin kullarına sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği eşsiz zaman dilimleri olduğunu belirterek "Sevgi ve kardeşlik, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleridir. Kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldırmaya vesile zamanlarıdır. Ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla hemhal olma zamanlarıdır. Bayram hep beraber sevince dönüşürse hakiki manada bayram olur. Dolayısıyla bayramın neşesini çoğaltmalı ve her yere taşımalıyız" ifadelerini kullandı.

İSLAMOFOBİ İSLAM DÜŞMANLIĞINA DÖNÜŞTÜ

Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam ülkelerinin hac bakanları ve din işleri bakanlarıyla din eğitimi, din hizmeti, aile, gençlik hizmeti gibi alanlarda ortak çalışma yapmayı planladıklarını hatırlatarak, "Başkanlığımızın bu anlamda iyi bir birikimi ve tecrübesi oluştu. Yayıncılık başta olmak üzere pek çok alanda imkanlarımızı paylaşıyoruz. Diğer yandan İslamofobi ya da şimdi artık İslam düşmanlığına dönüştü, İslam düşmanlığı ve dinimizi istismar eden terör örgütleri başta olmak üzere ortak sorunların çözümü konusunda müzakereler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

KURBAN ORGANİZASYONU BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÜRÜDÜ

Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) birlikte yürüttüğü vekaletle kurban organizasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, "İftiharla ifade etmek isterim ki TDV'nin vekaletle kurban organizasyonu yardımlaşma, paylaşma ve kardeşliği evrensel boyutta yaşatan küresel bir iyilik çalışması, iyilik faaliyetidir. Aziz milletimiz her sene vekalet yoluyla kurbanlarını mağdur ve muhtaçlarla paylaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak buna aracılık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DİYANET TARİHİNİN EN YÜKSEK RAKAMI"

Prof. Dr. Ali Erbaş, deprem bölgesinde etin ulaşmadığı bir ev veya çadır bırakmamak amacıyla büyük bir kampanya başlattıklarını belirterek şunları söyledi: "Milletimizin kurbanlarını özellikle ülkemiz içinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaya gayret ettik. Milletimiz bu yıl 745 bin 535 hisse kurbanını bize emanet etti. Bunu yurt içinde ve yurt dışında şöyle kaba taslak düşündüğümüz zaman 35 milyon insana ulaştırıyoruz ve bu çok büyük bir iyilik hareketidir. Yurt içindeki vatandaş memnuniyeti zaten gayet iyi, Diyanet tarihinin en yüksek rakamıdır bu rakam. Böylece geçen sene ki kurban sayımızın da yüzde 41 nispetindeüzerine çıkmış durumdayız. Başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç olan her yerinde mazlum, mağdur, fakir, fukara, muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırıyoruz. Bu güzel tablo bize aziz milletimizin büyüklüğünü ve cömertliğini açıkça ortaya koyuyor."

"745 BİN 535 KURBAN HİSSESİ"

"745 bin 535 bin hisse kurbanın emanet edilmesi Başkanlığımıza, TDV'mize güvenin bir eseridir"

Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk milletinin Diyanet İşleri Başkanlığına ve TDV'ye büyük bir güven duyduğuna işaret ederek, "745 bin 535 bin hisse kurbanın Diyanet İşleri Başkanlığımıza emanet edilmesi devletimizin en önemli, en güzide kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza, TDV'mize güvenin bir eseridir." açıklamalarında bulundu.

"İYİLİ ELİ MAZLUM COĞRAFYALARA UMUT OLUYOR"

Prof. Dr. Ali Erbaş, yurt içinde ve yurt dışında yapılan kurban ve yardım faaliyetlerinin muhtaçların yüzünü güldürdüğünü söyledi ve "Bu çalışmalar milletimizin kardeşlik duygularını pekiştiriyor, kadirşinaslığını güçlendiriyor, iyilik eli mazlum coğrafyalara umut oluyor. Hep sömürüye maruz kalmış, umudunu kaybetmiş, sahipsizlik ve güçsüzlük duygusuna teslim olmuş coğrafyalara geleceğe dair inanç, azim ve heyecan aşılıyor elhamdülillah." şeklinde konuştu.

"25 HACIMIZ VEFAT ETTİ"

Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023 Hac Organizasyonunda 25 Türk vatandaşının vefat ettiğini aktararak, "vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, hac ibadetinin önemine de değinfi, kutsal beldelerde bulunmanın büyük bir lütuf olduğunu ve bu lütfun sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

Prof. Dr. Erbaş, hacı olmanın sorumluluklarını hatırlatarak, "Hacı olan kardeşlerimiz, burada yaşadıkları güzellikleri, hissettikleri duyguları muhafaza edecekler. Bulundukları her yerde en güzel davranışla örnek olacaklar. Sadece iyi olmak ve iyilik yapmakla kalmayacak, hep birlikte iyiliği hakim kılmak için çalışacağız. Sadece kötülükten uzak kalmakla yetinmeyeceğiz, inşallah kötülükle de mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da hazır bulundu.