Gönlü güzel insanlar çocuklarımıza umut oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca korunmaya muhtaç çocuklar için sürdürülen koruyucu aile seferberliği meyvelerini veriyor. Türkiye genelinde sürdürülen çalışmalar sonucunda koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 9 bin 206'ya ulaştı. Korunmaya muhtaç çocuklar, yeni aileleri sayesinde mutlu bir yuvanın kapısını araladı.Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 11 yıl önce başlatılan Gönül Elçileri projesi büyüyerek Koruyucu Aile Günü'ne dönüştü. Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, Twitter'daki açıklamasında, "Dünyada uğruna mücadele verilecek en değerli zenginlik çocuklardır. Öz ailesinden ayrı düşen tüm çocuklarımızı sıcak yuvalara kavuşturmak için Gönül Elçileri projemizle başlayan kararlılığımız aynı gücüyle devam ediyor. Devletimizin imkânları ve gönlü güzel insanların işbirliğiyle bugün 9 bin 206 çocuğumuz, koruyucu ailesinin yanında, yarınlara daha umutlu bakıyor" ifadelerini kullandı.Muhtaç çocukların koruyucu aileleriyle büyüdüğüne dikkat çeken Emine Erdoğan, "2002 yılında bu sayı, yalnızca 515'ti. Kalpten inanıyorum ki, anne, baba sevgisine hasret tüm çocuklarımız, özlemini duydukları aile ortamında büyüyecek. Bunu hep birlikte başaracağız. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü vesilesiyle, hayatlarını bir çocuğun en mutlu anlarına şahitlik ederek renklendiren bütün koruyucu ailelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşayan emekli avukat Hatice Gök, 2 yıl önce koruyucu ailesi olduğu 4 yaşındaki Aslı'yı sevgiyle büyütüyor. Hiç evlenmeyen 58 yaşındaki Hatice Gök, yıllarca severek yaptığı avukatlığı dört yıl önce emekli olunca bıraktı. Koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran Gök, iki yıl önce 2 yaşındaki Aslı'yı kucağına aldı.Aslı'yı ilk kucakladığında tarif edilemez duygular yaşadığını dile getiren Gök şöyle konuştu: "Sanki bu evde doğmuş gibi çabuk alıştık. İlk gün gayet güzel yemeğini yedi, sonra birlikte uyuduk. O günden bu yana Aslı ile beraberiz. Kızım bana yeniden gülmeyi öğretti. Resim yapmayı çok seviyor. Artık defterler, kitaplar yetmiyor. Evimizin duvarlarına resim yapmaya başladık. Onun temposuna eşlik etmeye çalışıyorum. O mutlu oldukça, ben de mutlu oluyorum. Bana, 'Zorlanmıyor musun?' diye soruyorlar. Aslı, hayatımı hiç zorlaştırmadı, aksine yaşamımı renklendirdi."Erzurum'da yaşayan üç çocuklu çiftin 11 sene önce koruyucu ailesi olduğu 12 yaşındaki Funda, kısa kulvar sürat pateninde (Short Track) iki üçüncülüğün ardından Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Palandöken'de yaşayan Müşerref ve Muammer Erdinç çifti, üç çocuğunu büyüttükten sonra koruyucu aile olmak için 2012'de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurarak Funda'nın koruyucu ailesi oldu. Yaklaşık 11 yıldır Erdinç ailesiyle yaşayan Funda, 2 yıl önce başladığı kısa kulvar buz pateninde iki kez Türkiye üçüncülüğü elde etti, son olarak 26-30 Nisan tarihlerinde Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nca düzenlenen Short Track Şampiyonası'nda ise "junior" kategorisinde birinci oldu. Funda'nın bu başarısı, hem koruyucu ailesini hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerini sevindirdi.Müşerref Erdinç, "Funda'dan önce çocuklarım bana abla diye hitap ederlerdi ama Funda beni ilk gördüğünde 'anne' diye bağırıp kucağıma atlayarak sıkıca sarıldı. Ben gerçek annelik duygusunu onunla yaşadım. Onunla aramızdaki bağ çok farklı, o benim küçük meleğim" ifadelerini kullandı. Funda'yı tekvando, yüzme ve bu gibi birçok spora yönlendirdiklerini ancak buz patenini çok sevdiğini anlatan Erdinç, "Onun hevesini görünce biz de gereken desteği verdik. Bugünlere gelmesine yardımcı olduk. O da Türkiye şampiyonu oldu" dedi.İstanbul'da ikamet eden Enise ve Özgür Çelik çifti, bir yavruyu daha aile sıcaklığında büyütmek için henüz evlenmeden, korucuyu aile olma kararları doğrultusunda kucak açtıkları 3 yaşındaki kızlarını büyütmenin mutluluğunu yaşıyor. Kızlarını 2021'de 9 aylıkken yanlarına aldıklarını belirten Enise Çelik, "Çok özgüvenli bir kız yetiştiriyoruz, çok merhametli, çok sosyal, dışa dönük bir çocuk. En ufacık bir katkımız varsa ne mutlu bize" dedi. Özgür Çelik ise kızları ile her bir günün son derece kıymetli geçtiğini söyledi.