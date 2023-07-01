Millet İttifakı’nda ‘amip dağılması’

14-28 Mayıs seçimleri öncesi "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganına sarılan Millet İttifakı mensupları, seçimden sonra paramparça oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na artan tepkilerin partiden kopmalara yol açacağı konuşulurken, istifa üstüne istifa şokuyla sarsılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de teşkilatlarına attığı fırça ile gündem oldu. Meclis'te grup kurmaya çalışan 3 küçük ortak ise bu konuda da uzlaşamayarak kendi yollarını çizme kararı aldı. "6 benzemez parti" olarak adlandırılan Millet İttifakı bileşenleri, 28 Mayıs sonrası son sürat bölünerek birbirlerine sataşmaya başladı. CHP kanadı İyi Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'ne haftalarca "Çalışmadınız" suçlamasını yöneltirken, Akşener ise "Bundan sonra size başarılar" diyerek köprüleri attı. İttifakın bittiğini kabul eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir kez daha DEVA ve Gelecek Partisi ile tek çatı altında birleşmeyi sağlayamadı. 3 partinin grup kurma hayalleri suya düşerken, bu süreçte Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun DEVA Partisi ile birleşme teklifi de reddedildi.İttifak dağılmasına rağmen ittifak ortaklarındaki kaosun sonu gelmezken, hem CHP hem de İyi Parti içindeki muhalif oluşumların partilerinden ayrılarak yeni bir hareket başlatabileceğine yönelik iddialar gündemi hareketlendirdi. CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan seçilmesi halinde peş peşe istifaların gelebileceği öne sürülürken, İyi Parti içindeki Akşener muhaliflerinin ve partiden ayrılan onlarca ismin ise yeni bir parti kurma hevesinde olduğu iddia edildi.