Önder Sav’ın ‘değişim’ ofisi

CHP'deki değişim tartışmaları son hız devam ederken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişimi için partililerce yapılan açıklamaların, CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın Ankara'da yeni kurduğu ofisinde yönetildiği ortaya çıktı. Eski MYK üyelerinin Sav ile görüştükten sonra birer birer istifa çağrıları yaptıkları sırada yanlarında Selin Sayek Böke ve Veli Ağbaba'nın olduğu öğrenildi. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan BELTUR'un milyarlık işini alan Onursal Adıgüzel'in de İstanbul İl Başkanlığı'na hazırlandığı öğrenildi.