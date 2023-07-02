15 Temmuz Gazisi Veyis Gümüşsoy: Üzerimize bomba yağdı tek bir adım geri atmadık

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaktan atılan bomba sonucu karın bölgesinden yaralanarak gazi olan Aksaraylı Veyis Gümüşsoy (45) 7 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutamıyor. Darbeci uçakların üzerlerine ateş etmesine rağmen milletin geri adım atmadığını belirten Gümüşsoy, "O gece Türk milletini kimse durduramazdı, bunu da yaşayarak gördüler. Binlerce mermi yağarken millet, kurşunların üzerine doğru gidiyordu.Tek düşüncemiz vatan ve milletti. Uçaktan bomba atıldı. Birçok vatandaşımız yaralandı ve biz yaralılara yardıma koştuk. Yardıma koştuğumuzu gören uçak bulunduğumuz bölgeye ikinci bir bomba bıraktı. Bu esnada ben de karnımdan yaralandım. Ne yapsalar da bizi yıldıramadılar. Milletimiz o hainlere izin vermedi. Bir adım bile geri adım atmadık. Sonunda bu biz kazandık. Şehidimiz, gazimiz oldu ama vatan sağ olsun" dedi.