Bakan Uraloğlu duyurdu: İki ildeki havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı

"YENİ REKORLAR BEKLİYORUZ"



Rekor haberlerinin yapılan yatırımların karşılığı ve tesadüf olmadığını aktaran Bakan Uraloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunlar çok güzel haberler. Bizim bugüne kadar yapmaya çalıştığımız böyle mutlu ve sevindirici haberleri almaktı. Bunlar yapılan yatırımların, verilen hizmetlerin apaçık bir göstergesidir. Önümüzdeki yıllarda ve bayramlarda daha yeni rekorlar kıracağız inşallah. Aziz milletimiz tüm bu güzellikleri hak ediyor."