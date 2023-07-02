Boğaz’da Kabotaj Bayramı kutlaması

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıldönümü İstanbul Sarayburnu Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Tören sonunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Botları ile gemilerin denizdeki gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin karasularında mutlak bağımsızlığın kazanıldığını söyleyerek "Denizlerimizde egemen olduğumuzu tüm dünyaya yeniden ilan ettik. Karasularımızda yani Mavi Vatanımızdaki ticareti millileştirdik. Ülkemiz denizciliğinin gelişmesinde ve ilerlemesinde çok büyük katkısı olan bu günü 97 yıldır Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Denizcilik sektörü ve endüstrisinde bölgemizin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Bu arada İstanbul Boğazı'nda, Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yat yarışı düzenlendi.