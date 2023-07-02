İslamofobi ile mücadele için ‘izleme ve önleme merkezi’ önerisi

İsveç'te yaşanan Kuran-ı Kerim'i yakma eylemine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İslamofobi'yle mücadele için kurulacak bir merkez ile bu tür eylemlerin önüne geçilebileceğini söyledi. Bursalı, "İsveç'te yaşananlar, dünyada İslam karşıtlığının geldiği boyutu da ortaya sermiştir. İslamofobi, küresel ölçekte artan bir sorun ve bu durum, toplumsal barış ve insan haklarını olumsuz etkiliyor. Bu büyüyen tehditiçin acil stratejik çözümler gerektiriyor. Bu kapsamda, Türkiye olarak İslamofobi'ye karşı duruşumuzu daha kurumsal ortaya koymak adına "İslamofobi İzleme ve Önleme Merkezi" kurulabilir. Bu merkez, dijital alanda yer alan İslam karşıtı ve İslamofobik içerikleri sürekli olarak izleyerek bölgesel nefret söylemi artışlarını erken aşamada tespit edebilir. Merkez, tespit ettiği riskli durumları yetkililere bildirerek, bu tür olayların yayılmasını engellemek için önleyici tedbirler alabilir" dedi.