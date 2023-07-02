İstanbul Valisi Davut Gül’den Şile’ye bayram ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda Şile'de bir dizi ziyarette bulundu. Vali Davut Gül'e, ziyaretleri sırasında İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da eşlik etti.

Davut Gül bayram ziyaretinde Şile Kent Meydanı ve Üsküdar Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca, Şile Limanı'nda bulunan Su Ürünleri Kooperatifi ve Şile Belediyesi Balık Satış Ünitelerini de ziyaret eden Vali Gül, Şile'deki balıkçıların bayramını kutladı. Daha sonra Şile Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret eden Vali Gül'e, Şile'deki projeler ve ilçedeki gelişmeler hakkında bilgi sunuldu.

Vali Davut Gül, Şile'nin İstanbul için önemine dikkat çekerek, "Bugün bu ziyaretlerle bayramın tüm manevi sıcaklığını hissettim. Bu şekilde karşılanmaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum. Bu ilçenin öneminin farkındayım ve yapılan tüm çalışmaları da yakından takip etmeyi sürdürürken valilik olarak ilçemizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ü ağırlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını dile getiren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise, "Bu anlamlı bayram gününde ilçemizde bizimle birlikte olan Sayın Valimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bayramın coşkusunu ve yaz sezonunun heyecanını bizimle paylaşan Valimize tekrar teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Vali Gül'ün ziyaret programı, Şile Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yatan hastaları ziyareti ve Şehit Levent Birben'in babası Arif Birben ve ailesini ziyaret etmesinin ardından sona erdi.