Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 2.7.2023 11:29 Son Güncelleme: 2.7.2023 11:35

MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

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MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
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