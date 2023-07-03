30 yıldır, Türkiye’nin ortak acısı...

Sivas'a 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Etkinlikleri için gelen şair, sanatçı, yazar ve ozanların kaldığı Madımak Oteli çıkan olaylarda ateşe verildi. Olayda 33 aydın, 2 otel görevlisi ile olaylara karışan iki kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetti. Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenler bugün Bilim ve Kültür Merkezi olan Madımak Oteli'ndeki anı köşesine karanfiller bırakılarak anıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaşanılan acının 85 milyonun ortak acısı olduğunu belirterek; "Bu tüm Sivas'ın, tüm Türkiye'nin, hepimizin ortak acısıdır. Bundan sonra bu tür müessif olayların yaşanmaması adına hepimize düşen çok önemli görev ve sorumluluklar var. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, birbirimize daha da yakınlaşmalıyız" dedi.