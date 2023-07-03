Evlatlarım, vatan ve bayrak için seve seve can verdiler

15 Temmuz'de FETÖ'cülerin darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'daki bombalı saldırıda şehit düşn polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç SABAH'a duygularını anlattı. Oruç, "İki evladımız vatan için seve seve canlarını verdiler. Vatan için bayrak için şehadete koştular. İki şehit babasıyım, kolay değil. Vatan için iki evladını toprağa veriyorsun. Acımız çok büyük fakat ben evlatlarımla gurur duyuyorum." dedi.İki kahraman evladını vatan için toprağa verdiğini söyleyen Oruç, acılarının her daim taze olduğunu vurgulayarak vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen evlatlarıyla gurur duyduğunu belirtti.FETÖ'cü darbe teşebbüsünün olduğu gün yaşadıklarını anlatan Baba Ali Oruç, "Darbe girişiminden önce evlatlarıma görüştüm. Evlatlarım normalde Şırnak'a gidecekti. Herhangi bir sıkıntılarının olmadığını söylediler. Gece saatlerinde büyük oğlum haber verdi, 'Baba darbe oluyor' diye. Hemen telefonlara sarıldık. Arıyorum çocuklarımı, telefonları çalıyor ama cevap vermiyorlar. Hanımım bu esnada panikledi. Ben de kendisini yatıştırmak adına, göreve çıkmış olabileceklerini söyledim." dedi.Sabah 9 gibi acı haberi aldıklarını söyleyen Oruç, "O geceyi Allah kimseye yaşatmasın. Sabah saat 9 gibi anladık. 'Eyvah' dedim. Kendimizi kaybetmişiz. İki tane evladımız vatan için canlarını seve seve verdiler. Vatan için bayrak için göreve koştular. Vatan için bayrak için şehadete koştular. Acı çok büyük. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" şeklinde konuştu.Evlatlarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Oruç, "Ben oğullarımla gurur duyuyorum. İki şehit babasıyım. Kolay değil. Lakin inanan insanlarız. Peygamberlikten sonra en büyük makam şehitlik makamıdır. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Ateş düştüğü yeri yakar, Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin. Şehit babası olmak kolay değil. Evladını veriyorsun toprağa." ifadelerini kullandı.Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan Ahmet ve Mehmet Oruç'un tüm eğitim hayatları beraber geçti. Hayalini kurdukları polis meslek yüksekokuluna giren ikizler, daha sonra helikopter pilotu olmak için kursa kayıt yaptırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığ'ının Gölbaşı'ndaki tesislerinde 8 ay eğitim alan Ahmet ve Mehmet Oruç, tesislere atılan bombalar sonucu şehit düştü.