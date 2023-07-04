Askerde şehit olmak istemişti 15 Temmuz’da nasip oldu

15 Temmuz gecesi İstanbul Esenler'de FETÖ'cü hainlere 'dur' demek için bedenini siper eden Hüseyin Kısa, darbecilerin üzerine sürdüğü tankın altında kalarak vatan için şehit düştü. Karanlık gecenin 7'nci yılında şehidin kız kardeşi Fadime Kısa SABAH'a konuştu:Ağabeyimizi düşünmediğimiz tek bir an bile yok. Acısını hep yüreğimizde taşıyoruz ama gururluyuz. Askere giderken, 'İnşallah şehit olurum' demişti. Askerde olmadı ama 15 Temmuz akşamı şehitlik nasip oldu.Büyük ağabeyimin yanında çalışıyordu. Her işi beraber yaptığımız biriydi abim. Sırdaşımızdı. Evliydi.15 Temmuz akşamı milletimiz büyük bir kahramanlık örneği sergiledi. Bize bir telefon geldi. Babamı diz çöküp ağlarken gördüm. Bir evladın babasını ağlarken görmesi çok acı. Allah sevdiği kulları yanına erken alırmış. Allah ağabeyime şehitlik makamı verdi. Bu bizi teselli ediyor.TEMMUZ darbe girişimi gecesi ikamet ettiği Esenler'den havaalanına gitmek için harekete geçen Hüseyin Kısa, otobana çıktığında darbecilerin tanklarıyla yüz yüze geldi. Kısa, darbecileri durdurmak isterken FETÖ'cüler onu tankla ezdi. Şehit Hüseyin Kısa'nın cenazesi memleketi Tokat'a defnedildi. Şehidin ismi, Tokat Zile'de bir ortaokula verildi.