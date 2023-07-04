CHP’li bürokrata kaset mesajı

FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 27 şüpheli hakkında İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla cezaevine gönderilen Karaarslan'ın dijital materyallerinden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey bürokratı çıktı. İddianamenin 153. sayfasında Erkan Karaarslan'ın rehberinde Önder diye kayıtlı CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde kurucu Genel Sekreter olarak görev alan Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'e 27 Haziran 2020'de "Herkesin derdi kasetler. Uygunsan Muğla Göcek'te tekneye gel görüşelim" dediği belirlendi. Karaarslan ile Yeğen arasında konuşulan kasetlerin ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi.