13 yıl sonra önemli adım! Mısır’la karşılıklı büyükelçi atandı

Mısır'la normalleşme süreci kapsamında 13 yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçi atandı. Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Kahire Büyükelçisi oldu. Dışişleri Bakanlığı'nca, "Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtıyor" ifadeleri kullanıldı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdular. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamami'yi aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur."Bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflediği belirtilen açıklamada, "Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır" denildi.