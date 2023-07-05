Gülşah’ın gururu kahraman halası

15 Temmuzgecesi FETÖ'cü hainlerin özel harekâta yaptığı saldırıda şehit olan özel harekâtçı komiser yardımcısı Gülşah Güler'in Hatay'da yaşayan ailesi, SABAH'a konuştu. Acılarının ilk gün gibi taze olduğunu anlatan aile, şehit düşmeseydi Gülşah'a nişan yapmaya hazırlandıklarını söyledi.Gülşah, Ağrı'da görev yapan özel harekâtçı arkadaşıyla nişanlanmaya hazırlanıyordu. Meslektaşı olan arkadaşı terör saldırısında yaralanıp gazi olunca nişan ertelendi. Yeniden nişan tarihi belirleyecekleri sırada ise bu kez 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı ve FETÖ'cü hainler sevenleri ayırdı. Gülşah'ın şehit olduğu yıl doğan yeğeni Gülşah ise 7 yaşında girdi. Özel harekâtın cesur polislerinden Gülşah Güler, 15 Temmuz öncesi ailesiyle bayramda görüştü. Annesi Emine Güler'e "Anne bak göreceksin beni bütün Hatay duyacak.Ben şehit olacağım" dedi. Annesinin "Kızım öyle söyleme" demesi üzerine "Anne bundan büyük mertebe mi var" dedi. Gülşah'ın ailenin gözbebeği olduğunu söyleyen anne Emine Güler, "Şehitlik sanki kızımın içine doğmuştu. Bizlere ve arkadaşlarına şehit olacağını söylerdi. O babasının kara kızıydı. Dediği gibi de oldu, adını herkes duydu, o güzelliğini herkes gördü. Özel harekâttan asla ayrılmam derdi" dedi. Gülşah'ın ismi şehit olduktan 5 ay sonra dünyaya gelen yeğenine verilmişti. Gülşah'ın yeğeni büyüdü ve artık 7 yaşında. İlkokula başlayacak olan Gülşah Güler, bayramda halasının Kırıkhan Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret etti, halasının mezar taşındaki fotoğrafını öptü.Anne Emine Güler, "15 Temmuz'dan bir hafta sonra bebeğin cinsiyetinin kız olduğun öğrendik. Ve o anda Allah bizden bir Gülşah aldı, bir Gülşah verdi dedik. Torunum, halasının adını gururla taşıyacak" dedi.