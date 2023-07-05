İyi Parti’de bir istifa daha

İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor. 14 Mayıs seçimlerinde İyi Parti'den Kayseri milletvekili aday adayı olan Avukat Tahir Keskinkılıç, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Keskinkılıç, partisinin liyakate önem vermediğini, değişimi öncelemediğini ve topluma bir umut ışığı sunamadığını dile getirerek, özellikle de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in söylemlerinin insanları oyalamaktan öteye götüremeyeceğini dile getirdi. Konuşmasında Akşener'e yüklenen Keskinkılıç, "Parmak sallayıp, azarlayıp, toplumun size bahşettiği yerde toplumu yok sayıp, manipülatif söylemlerle seçmeni ötekileştirmeniz başarısız olduğunuz gerçeğini ortadan kaldırmaz" dedi.