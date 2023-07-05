Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraza ret

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Haziran'da tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın avukatları Bilgütay Durna ve Ümit Isıgöllü, 3 Temmuz'da tutukluluğunun kaldırılarak tahliye edilmesi için itirazda bulunmuşlardı. Tutukluluğa yönelik itirazı değerlendiren İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi bu itirazı reddetti. Mahkemenin 4 Temmuz 2023 tarihli kararında, "İncelenen soruşturma dosyası kapsamına göre şüphelinin üzerine yüklenen suça ilişkin suç şüphesini gösteren olguların mevcudiyeti, şüphelinin tutuklulukta kaldığı süre, tutukluluğunun devamının ölçülü olması, şüphelinin kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunması, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı dikkate alınarak İstanbul 7.Sulh Ceza Hakimliğinin kararının usûl ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından şüpheli müdafiinin tutuklama kararına itiraz yönündeki talebinin reddine karar vermek gerekmiştir" denildi. Kararda, tutuklama kararının kaldırılması yönündeki talep reddedilerek tutukluluk halinin devamına hükmedildi.