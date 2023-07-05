Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Millî Savunma Bakanı Güler Yunan mevkidaşı ile görüştü
Giriş Tarihi: 5.7.2023 20:23 Son Güncelleme: 5.7.2023 20:24

Son dakika: Millî Savunma Bakanı Güler Yunan mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi... Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederken görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Son dakika: Millî Savunma Bakanı Güler Yunan mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini ilettiği görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca iki Bakan, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili ayrıntıları NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı.

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Son dakika: Millî Savunma Bakanı Güler Yunan mevkidaşı ile görüştü
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