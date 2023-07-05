Üç arkadaş birlikte şehit oldular

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında vatanları için canlarını hiçe sayan özel harekâtın kadın kahramanları Hataylı Gülşah Güler (24), Kayserili Cennet Yiğit (23) ve Kübra Doğanay, cesaretleri ile isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı. Üniversiteyi ve akademiyi birlikte bitirip polis olan özel harekâtın gözü kara üç kadın kahramanı, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda omuz omuza birlikte şahadete yürüdü. Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit, Kayseri'de çocukluk arkadaşıydı. İkilinin Gülşah ile yolları ise üniversitede kesişti. Aynı üniversitede okuyan 3 arkadaş birlikte polis olmaya karar verip akademiye girdiler.