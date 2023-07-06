Başbağlar kurbanları anıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı, Başbağlar Köyü'nde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi, olayın 30'uncu yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Anıt mezarda düzenlenen törene, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Törende bir konuşma yapan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, 2 Temmuz 1993'te gerçekleşen saldırının önceden tertiplendiğini belirtti. Konuşmasına birlik ve beraberlik mesajları veren Vali Mehmet Makas ise 2021'de yeniden açılan dava kapsamında 20 sanığın yargılandığını açıkladı. -